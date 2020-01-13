«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании

«Реал» в мадридском противостоянии с «Атлетико» в серии послематчевых пенальти завоевал Суперкубок Испании.

Фото из твиттера «Реала»

В полуфиналах столичные клубы переиграли соответственно «Валенсию» (3:1) и «Барселону» (3:2).

В основное и дополнительное время финала (состоялся в аравийской Джидде на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити») команды не смогли распечатать ворота друг друга — все решила «лотерея».

«Реал» использовал все свои попытки (хватило четырех), а вот «Атлетико» лишь раз один раз (из трех). Итог — 4:1.

Трофей стал 11-м в истории «королевского клуба». Больше лишь у «сине-гранатовых» (13).