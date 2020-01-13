Главком сборной по легкой атлетике не исключил 12 медалей на ОИ-2020 в Токио
По мнению главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича, его подопечные могут завоевать приличное количество медалей на Олимпиаде в Токио.
Он подчеркнул, что тренерский штаб держит в поле зрения «тех, кто потенциально готов».
Моисевич не стал в
Об этом, отметил наставник, говорят результаты, которые атлеты показывали в прошлом сезоне.
Впрочем, подчеркнул он, не всегда спортсменам удается выйти на пик формы в необходимый момент.
Ранее председатель Государственного пограничного комитета Алексей Лаппо, который возглавляет попечительский совет Белорусской ассоциации гимнастики, заявил, что из Токио отечественные гимнасты и прыгуны на батуте должны привезти не менее шести медалей.
Во время интервью радиостанции «Эхо Москвы» Александр Лукашенко заявил, что не против, чтобы на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступали за Беларусь: «Если это не вопреки Олимпийской хартии (думаю, не противоречит), если наши федерации договорятся, почему нет? Это будет интересная, успешная страница наших отношений… Мы родные, поэтому я этого не исключаю».
19 ноября на Олимпийском собрании президент жестко предупредил спортивных функционеров, если они не добьются результата: «Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь».
Отметим, что распоряжением главы правительства Сергея Румаса вице-премьер Игорь Петришенко возглавил созданный оргкомитет по подготовке и участию отечественных атлетов в XXXIІ летних Олимпийских играх и XVІ летних Паралимпийских играх.