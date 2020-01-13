Мингорсуд признал отбывающего пожизненное заключение Сергея Дёвкша виновным в покушении на убийство милиционера

Минский городской суд на заседании под председательством судьи Дианы Кучук 13 января признал 45-летнего Сергея Дёвкша, отбывающего пожизненное заключение, виновным в покушении в 2001 году на убийство сотрудника органов внутренних дел (ч. 1 ст. 14 и ст. 362 УК) и приговорил к лишению свободы на 23 года в колонии особого режима.

По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии в условиях особого режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Верховном суде.

Суд над Дёвкшем начался 28 ноября. Обвинение представлял прокурор Максим Чуприс, защиту — адвокат Анна Стрелкова.

Дёвкш в суде вину не признал. Выступая с последним словом 8 января, он настаивал, что не был на месте преступления ночью 20 октября 2001-го, когда кто-то не менее трех раз выстрелил из огнестрельного оружия в сержанта милиции Владимира Баслыка, ранив его в левую половину грудной клетки.

В суде потерпевший не опознал в Дёвкше стрелявшего в него человека, отметив, что прошло слишком много лет. Не опознали Дёвкша и свидетели.

Для Дёвкша приговор суда после вступления в силу будет означать невозможность выйти на свободу. Для осужденных пожизненно теоретически это возможно после 25 лет заключения при соблюдении некоторых условий, главное из которых — отсутствие дисциплинарных взысканий.

Осужденный отбывает пожизненное заключение уже 15 лет. К такому наказанию он был приговорен Мингорсудом 14 июля 2004-го по обвинению в преступлениях, среди которых несколько убийств, в том числе майора минской милиции Игоря Кашкана в августе 2001 года. По подозрению в этом преступлении Дёвкш был объявлен в международный розыск. Его обнаружили в Польше, куда он выехал по поддельным документам как гражданин Литвы. В июне 2003 года был задержан и экстрадирован в Беларусь.

Ранее он был судим несколько раз по разным статьям УК, в том числе ст. 139 (убийство).

По белорусско-польскому договору о правовой взаимопомощи, к экстрадированным в Беларусь не применяется высшая мера наказания: в странах ЕС смертная казнь отменена.