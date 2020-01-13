Биржа: доллар и евро синхронно упали

/ Экономика
Просмотров: 364

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились первые на этой неделе торги.

Две основные иностранные валюты свои позиции сдали, одна — укрепила:

  • доллар: -0,0065 пункта — 2,1128 белорусского рубля;
  • евро: -0,0029 пункта — 2,3503 белорусского рубля;
  • российский рубль: +0,0068 пункта — 3,4671 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что за минувший год белорусами было продано валюты на 9,763 млрд долларов (в эквиваленте), а приобретено 9,165 млрд.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера