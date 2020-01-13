Украинский «Нафтогаз» готов заключить годовой контракт на импорт белорусского топлива

Госкомпания «Нафтогаз Украины» планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией.

По данным украинского отраслевого ресурса Еnkorr , речь идет о двух контрактах между «Нафтогаз Ойл Трейдинг» и «БНК-Украина» на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн (125 млн долларов) и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн (27,2 млн долларов).

Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки, по расчетам enkorr, может составить примерно 125 тыс. тонн дизтоплива и 30 тыс. тонн бензина А-92 (10 тыс. т/мес. ДТ и 2,5 тыс. т/мес. бензина).

«Нафтогаз» начал импорт дизельного топлива из Беларуси в августе 2019 года, законтрактовав около 30 тыс. тонн в период кризиса на украинском рынке, вызванного остановкой работы трубопровода «ПрикарпатЗападтранс». Импорт бензина будет осуществляться впервые.

Беларусь временно приостановила экспорт нефти и нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.