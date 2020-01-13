Украинский «Нафтогаз» готов заключить годовой контракт на импорт белорусского топлива
Госкомпания «Нафтогаз Украины» планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией.
По данным украинского отраслевого ресурса
Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки, по расчетам enkorr, может составить примерно 125 тыс. тонн дизтоплива и 30 тыс. тонн бензина А-92 (10 тыс. т/мес. ДТ и 2,5 тыс. т/мес. бензина).
«Нафтогаз» начал импорт дизельного топлива из Беларуси в августе 2019 года, законтрактовав около 30 тыс. тонн в период кризиса на украинском рынке, вызванного остановкой работы трубопровода «ПрикарпатЗападтранс». Импорт бензина будет осуществляться впервые.
Беларусь временно приостановила экспорт нефти и нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.