На Харьковщине напали на съемочную группу телеканала
Журналисты местной телерадиокомпании «Сигма» снимали сюжет о полигоне бытовых отходов, когда заведующий предприятия напал на оператора и повредил технику.
В селе Смирновка Лозовского района 13 января произошло нападение на съемочную группу местного телеканала, которая снимала сюжет о полигоне промышленных отходов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
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«В Смирновке работники коммунального полигона набросились на оператора за съемку за пределами их территории. Как следствие, сломанный штатив. На этот раз решили не прощать такое поведение и вызвали полицию. Будем подавать на возмещение убытков. Поврежденный штатив стоит около 30 тысяч гривен», — напомнили в ТРК, добавив, что за препятствование профессиональной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность.
В декабре в Украине зафиксировали девять нападений на журналистов.