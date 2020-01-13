На Харьковщине напали на съемочную группу телеканала

Журналисты местной телерадиокомпании «Сигма» снимали сюжет о полигоне бытовых отходов, когда заведующий предприятия напал на оператора и повредил технику.

В селе Смирновка Лозовского района 13 января произошло нападение на съемочную группу местного телеканала, которая снимала сюжет о полигоне промышленных отходов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

На странице ТРК «Сигма» в Facebook сообщается , что нападение произошло за пределами полигона и компания намерена добиваться возбуждения уголовного производства и возмещения убытков, причиненных работниками полигона.

«В Смирновке работники коммунального полигона набросились на оператора за съемку за пределами их территории. Как следствие, сломанный штатив. На этот раз решили не прощать такое поведение и вызвали полицию. Будем подавать на возмещение убытков. Поврежденный штатив стоит около 30 тысяч гривен», — напомнили в ТРК, добавив, что за препятствование профессиональной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность.

В декабре в Украине зафиксировали девять нападений на журналистов.