Белорусские гандболисты победили черногорцев и пробились в основной раунд ЧЕ

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Сборная Беларуси вышла в основной раунд чемпионата Европы-2020, одолев в заключительном матче предварительного раунда команду Черногории со счетом 36:27.

Третья игра команды Юрия Шевцова прошла вечером 13 января на арене «Штадтхалле» в австрийском Граце. Ранее наша сборная победила сербов, но уступила хорватам.

Среди возможных соперников в основном раунде — сборные Австрии, Чехии, Северной Македонии, Германии, Испании и Нидерландов. Матчи пройдут 16, 18, 20 и 22 января в Вене.

Накануне глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев рассказал, что нашу сборную возглавляет тренер мирового уровня.

«Шевцова знает вся Европа и весь мир. И тот путь, который мы проделали за десять лет, думаю, очевиден. Помните, как не могли выиграть у Кипра, а сейчас замахиваемся на Хорватию и другие сильнейшие сборные», — сказал он.
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Тэги: мужской гандбол гандбол-Беларусь гандбол-ЧЕ-2020 Персона: Владимир Коноплев Юрий Шевцов Город: Грац

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