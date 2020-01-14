«Барселона» уволила главного тренера и уже назначила нового наставника

Один из грандов мирового футбола испанская «Барселона» объявила об отставке главного тренера Эрнесто Вальверде.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2020 г.

На капитанском мостике «сине-гранатовых» экс-игрок каталонского клуба находился 2,5 года: 29 мая 2017 года он был назначен главкомом, заключив двухлетний контракт.

В феврале 2019-го соглашение было продлено по схеме «1+1» до 2021 года. Однако поражение в полуфинале Суперкубка Испании стоило ему места наставника.

За период руководства Вальверде каталонский клуб дважды выиграл чемпионат, по разу Кубок и Суперкубок страны.

Новым наставником назначен Кике Сетьен. Соглашение стороны заключили до 30 июня 2022 года.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!







INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2020 г.

61-летний испанский специалист свою тренерскую карьеру начал в 2001-м, возглавив штаб «Расинга» (проработал до 2002-го).

Далее были сборная Экваториальной Гвинеи (три месяца), «Полидепортиво», «Логроньес» и «Луго».

В 2015-2017 годах стоял у руля «Лас-Пальмаса». С 26 мая 2017-го тренировал «Реал Бетис», из которого ушел по завершении сезона 2018-2019.