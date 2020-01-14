«Барселона» уволила главного тренера и уже назначила нового наставника
Один из грандов мирового футбола испанская «Барселона» объявила об отставке главного тренера Эрнесто Вальверде.
На капитанском мостике «сине-гранатовых» экс-игрок каталонского клуба находился 2,5 года: 29 мая 2017 года он был назначен главкомом, заключив двухлетний контракт.
В феврале 2019-го соглашение было продлено по схеме «1+1» до 2021 года. Однако поражение в полуфинале Суперкубка Испании стоило ему места наставника.
За период руководства Вальверде каталонский клуб дважды выиграл чемпионат, по разу Кубок и Суперкубок страны.
Новым наставником назначен Кике Сетьен. Соглашение стороны заключили до 30 июня 2022 года.
61-летний испанский специалист свою тренерскую карьеру начал в 2001-м, возглавив штаб «Расинга» (проработал до 2002-го).
Далее были сборная Экваториальной Гвинеи (три месяца), «Полидепортиво», «Логроньес» и «Луго».
В 2015-2017 годах стоял у руля «Лас-Пальмаса». С 26 мая 2017-го тренировал «Реал Бетис», из которого ушел по завершении сезона 2018-2019.