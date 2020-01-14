Как изменились цены

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Цены производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,3%, по сравнению с декабрем 2018 года — на 4,4%, сообщает Белстат.

Фото pixabay.com

На инвестиционные товары цены увеличились на 0,1 и 2,4% соответственно, на промежуточные товары — на 0,4 и 4,7%, на потребительские — на 0,3 и 3%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 1%, с декабрем 2018 года — на 8%, в том числе в растениеводстве — на 1,4 и 14,1%, в животноводстве — на 0,9 и 6,3%.


Инфляция в Беларуси за 2019 год составила 4,7%

В строительстве цены в декабре по сравнению с ноябрем снизились на 0,02%, с декабрем 2018 года — выросли на 5,3%, в том числе на строительно-монтажные работы — снизились на 1,3 и выросли на 12,1%, на машины и оборудование — выросли на 1,3 и снизились на 5,9%, на прочие работы и затраты — выросли на 1,2 и 13,1%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%, с декабрем 2018 года — на 8,7%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре по сравнению с ноябрем не изменились, с декабрем 2018 года — выросли на 3,9%.

Потребительские цены в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,5%, с декабрем 2018-го — на 4,7%.

Согласно прогнозу властей, в 2019 году инфляция не должна была превысить 5%.
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Тэги: инфляция рост цен

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