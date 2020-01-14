У православных великий праздник — Обрезание господне: что нельзя делать

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Сегодня православные верующие отмечают великий праздник — Обрезание господне.

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Согласно Ветхому завету, это произошло на восьмой день после рождения Иисуса Христа. Об этом событии сказано в Евангелии от Луки.

Обрезание господне являлось для древних иудеев принадлежностью к богоизбранному народу. Этот ритуал был установлен для всех еврейских мальчиков.

В те времена необрезанный не был посвящен богу и считался иноверным. Кроме этого, ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

Этот праздник для христиан важен тем, что Иисус принял обрезание, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что он был истинным человеком, а не носителем призрачной плоти.

При совершении обряда младенцу было дано имя, возвещенное архангелом Гавриилом в день Благовещения Пресвятой богородице — Иисус, что означает Спаситель.

Сегодня в храмах проводится богослужение. Совершается литургия Василия Великого и читается Иисусова молитва.

В этот день нельзя:

  • отказывать человеку в прощении и помощи (считается, что это может привлечь неудачу);
  • ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять близких людей, думать о плохом;
  • давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах;
  • решать финансовые вопросы и считать мелкие деньги;
  • выносить мусор.
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Тэги: Обрезание господне православие

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