У православных великий праздник — Обрезание господне: что нельзя делать

Сегодня православные верующие отмечают великий праздник — Обрезание господне.

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Согласно Ветхому завету, это произошло на восьмой день после рождения Иисуса Христа. Об этом событии сказано в Евангелии от Луки.

Обрезание господне являлось для древних иудеев принадлежностью к богоизбранному народу. Этот ритуал был установлен для всех еврейских мальчиков.

В те времена необрезанный не был посвящен богу и считался иноверным. Кроме этого, ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

Этот праздник для христиан важен тем, что Иисус принял обрезание, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что он был истинным человеком, а не носителем призрачной плоти.

При совершении обряда младенцу было дано имя, возвещенное архангелом Гавриилом в день Благовещения Пресвятой богородице — Иисус, что означает Спаситель.

Сегодня в храмах проводится богослужение. Совершается литургия Василия Великого и читается Иисусова молитва.

В этот день нельзя: