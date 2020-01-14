У православных великий праздник — Обрезание господне: что нельзя делать
Сегодня православные верующие отмечают великий праздник — Обрезание господне.
Согласно Ветхому завету, это произошло на восьмой день после рождения Иисуса Христа. Об этом событии сказано в Евангелии от Луки.
Обрезание господне являлось для древних иудеев принадлежностью к богоизбранному народу. Этот ритуал был установлен для всех еврейских мальчиков.
В те времена необрезанный не был посвящен богу и считался иноверным. Кроме этого, ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.
Этот праздник для христиан важен тем, что Иисус принял обрезание, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что он был истинным человеком, а не носителем призрачной плоти.
При совершении обряда младенцу было дано имя, возвещенное архангелом Гавриилом в день Благовещения Пресвятой богородице — Иисус, что означает Спаситель.
Сегодня в храмах проводится богослужение. Совершается литургия Василия Великого и читается Иисусова молитва.
В этот день нельзя:
- отказывать человеку в прощении и помощи (считается, что это может привлечь неудачу);
- ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять близких людей, думать о плохом;
- давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах;
- решать финансовые вопросы и считать мелкие деньги;
- выносить мусор.