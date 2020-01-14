В Татарстане фура из Беларуси раздавила «Пежо» — погибли два человека

Смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, случилось в Татарстане.

Как сообщили очевидцы ИА «Татар-информ» , ДТП произошло на трассе Елабуга — Ижевск.

Недалеко от деревни Тойма (Менделеевский район) произошло столкновение фуры «Скания» (белорусские регистрационные номера) и легковым авто «Пежо» (из Удмуртии).

Большегруз снес «француза» с дороги в кювет и буквально раздавил ее.

На месте аварии погибли два человека, еще двух увезли «скорые».