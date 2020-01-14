Беларусь уменьшила квоту на получение статуса беженца
В 2020 году статус беженца в Беларуси могут получить 700 человек. Такая информация содержится в постановлении Министерства внутренних дел № 353 «Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств на 2020 год» от 31 декабря 2019 года.
Документ опубликован 14 января на Национальном правовом портале. Согласно документу, для подразделений по гражданству и миграции УВД облисполкомов на этот год устанавливаются распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца.
Для регионов они следующие:
- Витебская и Гомельская области — 150;
- Брестская — 120 человек;
- Минская — 110;
- Гродненская — 90;
- Могилевская — 80.
За последние пять лет квота на получение статуса беженца сократилась почти в два раза: в 2015 и 2016 годах она составляла 1200 человек, в 2017 и 2018 годах — 800, а в 2019-м — 900.
По информации МВД, в Беларуси проживает порядка 1,7 тысячи лиц со статусом беженца, примерно 3,7 тысячи гражданам предоставлена дополнительная защита.
Большинство прошений о предоставлении статуса беженца поступает от граждан Афганистана, о дополнительной защите чаще ходатайствуют граждане Украины.