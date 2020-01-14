Беларусь уменьшила квоту на получение статуса беженца

В 2020 году статус беженца в Беларуси могут получить 700 человек. Такая информация содержится в постановлении Министерства внутренних дел № 353 «Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств на 2020 год» от 31 декабря 2019 года.

Документ опубликован 14 января на Национальном правовом портале. Согласно документу, для подразделений по гражданству и миграции УВД облисполкомов на этот год устанавливаются распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца.

Для регионов они следующие:

Витебская и Гомельская области — 150;

Брестская — 120 человек;

Минская — 110;

Гродненская — 90;

Могилевская — 80.

За последние пять лет квота на получение статуса беженца сократилась почти в два раза: в 2015 и 2016 годах она составляла 1200 человек, в 2017 и 2018 годах — 800, а в 2019-м — 900.

По информации МВД, в Беларуси проживает порядка 1,7 тысячи лиц со статусом беженца, примерно 3,7 тысячи гражданам предоставлена дополнительная защита.

Большинство прошений о предоставлении статуса беженца поступает от граждан Афганистана, о дополнительной защите чаще ходатайствуют граждане Украины.