Соболенко вышла во второй круг турнира в Аделаиде

/ Спорт
Просмотров: 130

Прима белорусского тенниса Арина Соболенко с победы стартовала на турнире ВТА категории «Премьер» в австралийской Аделаиде.

В первом круге белоруска взяла верх над Се Шувей. Матч получился очень непростым. Первый сет остался за соперницей — 7:5, второй за белоруской — 6:1. В решающей партии Арина отыгралась со счета — 3:5, и завершила ее победой — 7:5.

Следующей оппоненткой нашей спортсменки будет американка Бернарда Пера.

Напомним, накануне Александра Саснович уступила в двух сетах представительнице США Даниэль Коллинз — 3:6, 2:6.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Се Шувей Город: Аделаида

Другие материалы на эту тему:

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание