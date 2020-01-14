Соболенко вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Прима белорусского тенниса Арина Соболенко с победы стартовала на турнире ВТА категории «Премьер» в австралийской Аделаиде.

В первом круге белоруска взяла верх над Се Шувей. Матч получился очень непростым. Первый сет остался за соперницей — 7:5, второй за белоруской — 6:1. В решающей партии Арина отыгралась со счета — 3:5, и завершила ее победой — 7:5.

Следующей оппоненткой нашей спортсменки будет американка Бернарда Пера.

Напомним, накануне Александра Саснович уступила в двух сетах представительнице США Даниэль Коллинз — 3:6, 2:6.