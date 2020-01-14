Лукашенко проводит закрытое совещание с руководством правительства

/ Экономика
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Сегодня в Минске Александр Лукашенко проводит закрытое совещание с первыми лицами правительства.

Большой разбор полетов (итогов 2019-го) будет проведен несколько позже, сегодня же на повестке дня актуальные темы текущего момента, отмечает «Пул Первого».

Главной является «поставки сырья» (речь, очевидно, идет о поставках углеводородов).

Кроме этого, в поле зрения, как отмечено, борьба с посредниками, высокие цены на жилье, отходы товаров и упаковки, а также пенсионное страхование работников, которые работают в неблагоприятных условиях.

Напомним, сегодня сообщалось, что крупные российские нефтяные компании получили от Кремля «рекомендации» на время отказаться от поставок в Беларусь «черного золота».

 
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Тэги: Совмин поставки нефти Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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