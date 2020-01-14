Ученые: температура Мирового океана достигла рекордных значений

Исследования, подготовленные группой экспертов из разных стран мира, говорят о том, что за прошедшие десять лет температура Мирового океана достигла рекордных значений с 50-х годов, при этом показатели каждого из последних пяти лет становились наивысшими со времени начала измерений.

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Ученые под руководством Чэн Лицзина из китайского Института физики атмосферы пришли к выводу, что в минувшем году температура воды в океане на глубине до двух километров на 0,075 градуса превышала среднее значение в период с 1981 по 2010 годы.

Как отмечается, нагревание Мирового океана ускоряется в связи с изменением климата.