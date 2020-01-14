В Анапе задержан белорус, вывезший из Гродно в Россию сына

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Правоохранители Краснодарского края задержали Витольда Якимчика, который в конце октября забрал сына из гродненского детсада и скрылся.

В начале января стало известно, что отца и ребенка обнаружили в Анапе.

Мать мальчика обратилась в местную полицию, заявив, что ее бывший супруг препятствует общению с их малолетним сыном.

На днях маленький Михаэль и его мама воссоединились.

В полиции Анапы сообщили, что в настоящее время мужчина по решению суда задержан и помещен в ИВС. Решается вопрос об экстрадиции.
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Тэги: задержание поиски ребенка Персона: Витольд Якимчик Город: Анапа

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