В Анапе задержан белорус, вывезший из Гродно в Россию сына
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Правоохранители Краснодарского края задержали Витольда Якимчика, который в конце октября забрал сына из гродненского детсада и скрылся.
В начале января стало известно, что отца и ребенка обнаружили в Анапе.
Мать мальчика обратилась в местную полицию, заявив, что ее бывший супруг препятствует общению с их малолетним сыном.
На днях маленький Михаэль и его мама воссоединились.
В полиции Анапы сообщили, что в настоящее время мужчина по решению суда задержан и помещен в ИВС. Решается вопрос об экстрадиции.