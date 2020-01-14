А1 займется экологией в Беларуси

Компания А1 в Беларуси намерена поддерживать инициативы в области экологии. Это станет новой сферой проектов корпоративной социальной ответственности провайдера телеком-услуг.

Генеральный директор А1 Гельмут Дуз

Об этом заявил генеральный директор А1 Гельмут Дуз сегодня на встрече с журналистами в Минске.

Ранее компания имела два приоритетных направления проектов в рамках корпоративной социальной ответственности – помощь детям и поддержка национальной самоидентичности, развитие национальной культуры и белорусского языка. Теперь к ним добавится экология.

«Тема экологии многообразна и с каждым годом становится всё более заметной. Очень важно повышать общий уровень экологической грамотности. В Австрии, например, сегодня уже просто немыслимо, чтобы кто-то выбросил отработанную батарейку в обычный мусор», – отметил Гельмут Дуз.

Компания А1 намерена учитывать белорусскую и европейскую экспертизу для подготовки эффективных «зеленых» проектов. Одним из первых шагов в этом направлении станет организация в 2020 году масштабной экологической конференции, которая объединит лучшие белорусские практики и передовой опыт стран международной группы A1 Telekom Austria Group.

«Мы хотели бы организовать широкую экспертную дискуссию, по итогам которой сможем выбрать приоритетные направления и конкретные проекты, которые мы могли бы в дальнейшем поддержать», – заявил генеральный директор А1.

О конкретной дате и программе конференции пока не сообщается, однако компания уже твердо заявляет об экологии как новом приоритете в ее КСО.

«Мы являемся одним из крупнейших иностранных бизнесов в Беларуси и хотели бы стать ролевой моделью для важных проектов и повышать вовлеченность в них общества. С точки зрения компании с пятью миллионами клиентов в стране это вполне достижимо», – отметил Гельмут Дуз.