Евразийский банк развития выделяет «Беларуськалию» кредит на 400 млн долларов

Кредит выдан сроком на пять лет, ставку председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов назвал «хорошей». Соответствующий договор подписан 14 января в Минске.

Петриковский ГОК. Источник: belaruskali.by

«Это наш первый проект в новом году и один из самых удачных для банка. Средства пойдут на техперевооружение и немного в оборотку», — рассказал Бельянинов, передает TUT.by .

Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый уточнил, что сумма 400 млн — это с учетом ранее полученных 100 млн долларов.

«Основная цель получения кредита — реализация инвестпрограммы. Мы заканчиваем строительство Петриковского ГОКа, идет строительство Доросинского рудника, есть износ оборудования, комбинат введен в строй более 60 лет назад», — отметил Головатый.

По его словам, в строительство Петриковского ГОКа в Гомельской области, первая очередь которого начнет работу в 2021 году, уже вложено 690 млн долларов, еще 200−250 млн долларов планируется инвестировать в нынешнем году.

Мощность комбината составит не менее 1,5 млн тонн хлорида калия в год. Будет создано более 1700 рабочих мест.