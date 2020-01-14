Евразийский банк развития выделяет «Беларуськалию» кредит на 400 млн долларов

/ Экономика
Просмотров: 155

Кредит выдан сроком на пять лет, ставку председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов назвал «хорошей». Соответствующий договор подписан 14 января в Минске.

Петриковский ГОК. Источник: belaruskali.by

«Это наш первый проект в новом году и один из самых удачных для банка. Средства пойдут на техперевооружение и немного в оборотку», — рассказал Бельянинов, передает TUT.by.

Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый уточнил, что сумма 400 млн — это с учетом ранее полученных 100 млн долларов.

«Основная цель получения кредита — реализация инвестпрограммы. Мы заканчиваем строительство Петриковского ГОКа, идет строительство Доросинского рудника, есть износ оборудования, комбинат введен в строй более 60 лет назад», — отметил Головатый.

По его словам, в строительство Петриковского ГОКа в Гомельской области, первая очередь которого начнет работу в 2021 году, уже вложено 690 млн долларов, еще 200−250 млн долларов планируется инвестировать в нынешнем году.

Мощность комбината составит не менее 1,5 млн тонн хлорида калия в год. Будет создано более 1700 рабочих мест.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЕАБР Беларуськалий Петриковский ГОК Персона: Андрей Бельянинов Иван Головатый

Другие материалы на эту тему:

Шахтерский профсоюз покинула тысяча человек. Говорят о жестком давлении

Шахтерский профсоюз покинула тысяча человек. Говорят о жестком давлении

Официальный развод. «Беларуськалий» и «Уралкалий» встретились в суде

Официальный развод. «Беларуськалий» и «Уралкалий» встретились в суде

ЕАБР и население ожидают ускорения роста цен в Беларуси

ЕАБР и население ожидают ускорения роста цен в Беларуси

Инцидент в Солигорске. Начальство уговорило рабочего оформить бытовую травму?

Инцидент в Солигорске. Начальство уговорило рабочего оформить бытовую травму?