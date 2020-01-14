Глава Минфина заверил, что необходимости пересмотра бюджета пока нет
Отсутствие поступлений от экспорта нефти влияет на белорусский бюджет, но необходимости его пересмотра пока нет, заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, комментируя ситуацию с приостановкой экспорта в связи с прекращением поставок нефти из России с 1 января.
Ситуация, по словам Ермоловича, влияет на бюджет с точки зрения поступлений экспортной пошлины. «Но пока говорить о каких-то изменениях годовых объемов доходов рано, мы работаем в штатном режиме», — сказал министр.
Он отметил, что бюджет прошлого года исполнен «несколько лучше, чем ожидалось». «Поэтому мы достаточно подготовленно вошли в бюджет 2020 года и с точки зрения валютных ресурсов, и с точки зрения рублевых остатков на счетах Минфина», — заявил Ермолович.
«Мы очень хорошо подготовились к любым рискам, связанным и с исполнением бюджета, и с работой нефтегазового сектора», — подчеркнул министр, сообщает