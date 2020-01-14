Глава Минфина заверил, что необходимости пересмотра бюджета пока нет

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Отсутствие поступлений от экспорта нефти влияет на белорусский бюджет, но необходимости его пересмотра пока нет, заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, комментируя ситуацию с приостановкой экспорта в связи с прекращением поставок нефти из России с 1 января.


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Ситуация, по словам Ермоловича, влияет на бюджет с точки зрения поступлений экспортной пошлины. «Но пока говорить о каких-то изменениях годовых объемов доходов рано, мы работаем в штатном режиме», — сказал министр.

Он отметил, что бюджет прошлого года исполнен «несколько лучше, чем ожидалось». «Поэтому мы достаточно подготовленно вошли в бюджет 2020 года и с точки зрения валютных ресурсов, и с точки зрения рублевых остатков на счетах Минфина», — заявил Ермолович.

«Мы очень хорошо подготовились к любым рискам, связанным и с исполнением бюджета, и с работой нефтегазового сектора», — подчеркнул министр, сообщает БелаПАН.
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Тэги: экспорт нефти бюджет-2020 Персона: Максим Ермолович

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