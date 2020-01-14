Противники аккумуляторного завода добиваются проведения общественного обсуждения проекта его консервации

Соответствующее обращение направили в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Республиканский центр государственной экологической экспертизы, Комитет госконтроля, Генпрокуратуру и Администрацию президента.

Как сообщил БелаПАН один из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк, основанием стала полученная из Брестского облисполкома информация, что на аккумуляторном заводе ООО «АйПауэр» 24 декабря издан приказ о консервации объекта. На предприятии создана комиссия по проведению консервации, ведется поиск организации для разработки ее проекта.

«Имеющиеся на заводе отходы производства, остатки сырья, в частности электролит, порошок оксида свинца при консервации предприятия могут оказать отрицательное воздействие на окружающую среду. В связи с этим требуем при разработке проекта консервации разработать также и отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и обеспечить проведение общественных обсуждений проекта консервации завода», — заявил Бекалюк.

17 декабря в экономическом суде Брестской области началось рассмотрение иска облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате денежных средств инновационного фонда.