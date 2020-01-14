В Киеве прошла акция солидарности с белорусскими противниками интеграции с Россией

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Акция солидарности с задержанными участниками протестов против интеграции с Россией прошла 14 января возле белорусского посольства в Киеве.


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Об этом сообщил сопредседатель движения «Разам» Вячеслав Сивчик в социальных сетях.

В акции приняло участие около десятка активистов, включая Сивчика и главу добровольческого движения ОУН Николая Коханивского. Собравшиеся требовали прекратить преследование участников состоявшихся в Минске протестных демонстраций против интеграции Беларуси и России. Они развернули баннер с надписью Belarus is not Russia.

Аналогичная акция солидарности прошла 13 января во Львове, возле здания облсовета, сообщает сайт 032.ua. В ней участвовало шесть человек. Они обратились в облсовет с просьбой внести в повестку дня ближайшей сессии вопрос о солидарности с задержанными и поддержке их в борьбе за независимость Беларуси. Обращение подписали представители местных патриотических сил.
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Тэги: солидарность Беларусь-Украина Беларусь-Россия Персона: Вячеслав Сивчик Город: Киев

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