В Киеве прошла акция солидарности с белорусскими противниками интеграции с Россией

Акция солидарности с задержанными участниками протестов против интеграции с Россией прошла 14 января возле белорусского посольства в Киеве.

Об этом сообщил сопредседатель движения «Разам» Вячеслав Сивчик в социальных сетях.

В акции приняло участие около десятка активистов, включая Сивчика и главу добровольческого движения ОУН Николая Коханивского. Собравшиеся требовали прекратить преследование участников состоявшихся в Минске протестных демонстраций против интеграции Беларуси и России. Они развернули баннер с надписью Belarus is not Russia.