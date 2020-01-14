Вместо ФК «Дняпро» создали новый клуб «Днепр-Могилев»

Он сыграет в одной из лиг чемпионата Беларуси.

Соответствующее решение приняло руководство города, сообщает пресс-служба новой команды.

Основная команда официально вышла из отпуска 14 января и провела первую тренировку на поле могилевского крытого манежа. Сейчас идет формирование состава, который в основном будет состоять из воспитанников могилевского футбола.

По итогам сезона-2018 могилевский «Днепр» вылетел из высшей лиги и был расформирован. На базе этой команды и минского «Луча» был создан клуб «Дняпро», который в сезоне-2019 постигла участь предшественника.

Новый клуб не сможет выступать вместо «Дняпра» в Кубке страны, поэтому «Славия» без борьбы вышла в полуфинал.