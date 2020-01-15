В Берлине сообщили, когда пройдет саммит по урегулированию ситуации в Ливии

/ Новости Германии
Просмотров: 59

В ведомстве федерального канцлера ФРГ сообщили дату берлинского саммит по урегулированию ситуации в Ливии.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Встреча заинтересованных сторон под эгидой ООН состоится 19 января.

На саммит приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, а также руководство ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Отдельно упомянуты премьер-министр признанного правительства Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар.

Неизвестно, приедет ли в немецкую столицу Дональд Трамп, а вот участие Владимира Путина и Эмманюэля Макрона ожидается.

С сентября 2019 года Германия участвует в консультациях в рамках работы ООН и спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе по урегулированию внутриливийского конфликта при поддержке других стран и международных организаций, пишет DW.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: война в Ливии Город: Берлин

Другие материалы на эту тему:

Уцелевший сын Каддафи ударился в бега

Уцелевший сын Каддафи ударился в бега

Захват повстанцами раненого Каддафи

Захват повстанцами раненого Каддафи

Каддафи свернул шатер

Каддафи свернул шатер

Муамар Каддафи убит в своем родном городе

Муамар Каддафи убит в своем родном городе