В Берлине сообщили, когда пройдет саммит по урегулированию ситуации в Ливии

В ведомстве федерального канцлера ФРГ сообщили дату берлинского саммит по урегулированию ситуации в Ливии.

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Встреча заинтересованных сторон под эгидой ООН состоится 19 января.

На саммит приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, а также руководство ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Отдельно упомянуты премьер-министр признанного правительства Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар.

Неизвестно, приедет ли в немецкую столицу Дональд Трамп, а вот участие Владимира Путина и Эмманюэля Макрона ожидается.