ЕАБР предоставил белорусской лизинговой компании 9 млн долларов на приобретение российских автомобилей

Евразийский банк развития (ЕАБР) и белорусская компания «А-Лизинг» подписали кредитное соглашение на 9 млн долларов.

Проект предполагает приобретение автомобилей российской сборки и производства у официальных дилеров на территории Беларуси с последующей передачей в лизинг юридическим и физическим лицам.

ООО «А-Лизинг» — лизинговая компания, образованная в 2016 году и входящая в консорциум «Альфа-Групп», специализируется на лизинге легкового и легкого коммерческого транспорта на рынке Беларуси. Входит в тройку лидеров рынка по данным Ассоциации лизингодателей Республики Беларусь, сообщает пресс-центра ЕАБР.