Представлены билеты летних Олимпийских игр в Токио

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа, представил дизайн билетов.

Фото tokyo2020.org

В их оформлении использованы четыре цвета — красный, синий, пурпурный и зеленый, которые в японской традиции отражают времена года.

Цветовая маркировка также привязывает билеты к определенным местам проведения соревнований.

Часть билетов уже реализована через специальную лотерею для японских болельщиков. Официальная продажа билетов стартует весной.