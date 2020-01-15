Представлены билеты летних Олимпийских игр в Токио

/ Спорт
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Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа, представил дизайн билетов.

Фото tokyo2020.org

В их оформлении использованы четыре цвета — красный, синий, пурпурный и зеленый, которые в японской традиции отражают времена года.

Цветовая маркировка также привязывает билеты к определенным местам проведения соревнований.

Часть билетов уже реализована через специальную лотерею для японских болельщиков. Официальная продажа билетов стартует весной.

Средняя цена билета — 72 доллара. Самые дешевые будут продаваться по 22 доллара. Самый дорого билет на церемонию открытия обойдется в 2680 долларов, на церемонию закрытия — в 1965 долларов, отмечает noc.by.

Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020

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