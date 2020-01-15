Вице-премьер России объяснил отставку правительства

Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства.

«Дмитрий Анатольевич подробно все изложил, и, исходя из этого, мы посчитали, что такой большой вызов, спрос на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами, и сейчас, в общем-то, правительство приняло решение подать в отставку», — сказал Мутко в ходе вступительного слова на встрече с Ассоциацией инновационных регионов России в рамках Гайдаровского форума, передает РБК .

Он напомнил, что Владимир Путин попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. «Президент нас попросил исполнять обязанности, поэтому я и приехал — исполняю обязанности», — добавил Мутко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со ст. 117 Конституции. Это решение было принято после послания президента России Федеральному собранию.