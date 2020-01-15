Верховный лидер Ирана впервые за восемь лет проведет пятничную молитву

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Али Хаменеи произнесет проповедь в мечети Имама Хумейни Мусалла в Тегеране.


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В заявлении говорится, что «иранский народ еще раз продемонстрирует свое единство и величие» в канун годовщины Исламской революции, сообщает иранское агентство Mehr News.

Али Хаменеи выступит с пятничной молитвой на фоне роста напряженности в Иране после уничтожения иранскими военными авиалайнера МАУ в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

В последний раз он лично выступал с пятничной проповедью в январе 2012 года, когда обсуждал события, связанные с арабской весной.
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Тэги: духовный лидер Иран Персона: аятолла Али Хаменеи Город: Тегеран

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