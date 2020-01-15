Литва готова переваливать нефть для Беларуси

Госкомпания Klaipedos nafta получила такую просьбу белорусских клиентов.

Это подтвердил временный директор компании по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас, пишет delfi.lt .

«Мы получили запрос от белорусских клиентов относительно импорта сырой нефти через наш терминал в январе», — прокомментировал Сабаляускас. По его словам, Klaipedos nafta готова переваливать сырую нефть с судов.

Предприятие может переваливать до 3 млн тонн нефти. Беларусь в прошлом году импортировала из России около 18 млн тонн.

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой во вторник заявил, что Минск направил предложения по импорту нефти странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье.