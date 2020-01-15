Литва готова переваливать нефть для Беларуси

/ Экономика
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Госкомпания Klaipedos nafta получила такую просьбу белорусских клиентов.

Это подтвердил временный директор компании по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас, пишет delfi.lt.


Беларусь прорабатывает варианты альтернативных поставок нефти

«Мы получили запрос от белорусских клиентов относительно импорта сырой нефти через наш терминал в январе», — прокомментировал Сабаляускас. По его словам, Klaipedos nafta готова переваливать сырую нефть с судов.

Предприятие может переваливать до 3 млн тонн нефти. Беларусь в прошлом году импортировала из России около 18 млн тонн.

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой во вторник заявил, что Минск направил предложения по импорту нефти странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье.
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Тэги: Klaipedos nafta БНК Беларусь-Россия Беларусь-Литва импорт нефти Персона: Гедрюс Сабаляускас Оринта Бракаускайте Город: Клайпеда

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