Минский бассейн «Нептун» открыли после модернизации

Строители сделали ремонт малой и большой чаши, душевых, раздевалок, вентфасада. Из новинок — очистка воды ультрафиолетом.

Фотофакт: minsknews.by

Бассейн «Нептун» открылся после капитального ремонта с модернизацией, сообщил агентству «Минск-Новости» директор спортивно-оздоровительного объекта Александр Лагуновский.

Режим работы бассейна остался прежним. С понедельника по субботу с 06:00 до 18:00 здесь будут проходить обучение плаванию школьники, тренироваться спортсмены ДЮСШ «Нептун». Остальное время с 18:00 до 23:00 отдали на откуп населению. В воскресенье двери бассейна будут открыты для всех желающих с 12:00 до 22:00.