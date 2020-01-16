Минский бассейн «Нептун» открыли после модернизации
Строители сделали ремонт малой и большой чаши, душевых, раздевалок, вентфасада. Из новинок — очистка воды ультрафиолетом.
Бассейн «Нептун» открылся после капитального ремонта с модернизацией, сообщил агентству
Режим работы бассейна остался прежним. С понедельника по субботу с 06:00 до 18:00 здесь будут проходить обучение плаванию школьники, тренироваться спортсмены ДЮСШ «Нептун». Остальное время с 18:00 до 23:00 отдали на откуп населению. В воскресенье двери бассейна будут открыты для всех желающих с 12:00 до 22:00.