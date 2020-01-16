Англичанин случайно обнаружил смертельную болезнь, помогая дочери с уроками

Отец помогал своей дочери подготовиться к уроку по биологии и случайно обнаружил у себя смертельную болезнь.

Фото: catersnews.com

Житель английского города Ипсвич 43-летний Джонатан Дженкин помогал своей дочери Элис делать домашнее задание по биологии. По словам мужчины, они разбирали тему лимфатической системы. Отец решил на себе показать, где находятся лимфатические узлы, и случайно обнаружил, что один из них очень увеличен, сообщает Daily Mail .

Дженкин обратился к врачам, которые обнаружили у него рак полости рта. Мужчина успешно прошел терапию и полностью излечился.

Англичанин шутит, что после того, как он поборол рак, он может дать единственный совет людям — «всегда помогайте своим детям с домашними заданиями».