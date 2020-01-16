Англичанин случайно обнаружил смертельную болезнь, помогая дочери с уроками

/ Мир
Просмотров: 1440

Отец помогал своей дочери подготовиться к уроку по биологии и случайно обнаружил у себя смертельную болезнь.

Фото: catersnews.com

Житель английского города Ипсвич 43-летний Джонатан Дженкин помогал своей дочери Элис делать домашнее задание по биологии. По словам мужчины, они разбирали тему лимфатической системы. Отец решил на себе показать, где находятся лимфатические узлы, и случайно обнаружил, что один из них очень увеличен, сообщает Daily Mail.

Дженкин обратился к врачам, которые обнаружили у него рак полости рта. Мужчина успешно прошел терапию и полностью излечился.

Англичанин шутит, что после того, как он поборол рак, он может дать единственный совет людям — «всегда помогайте своим детям с домашними заданиями».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Великобритания рак онкология домашнее задание Персона: Джонатан Дженкин Город: Ипсвич

Другие материалы на эту тему:

Brexit ускорится. Партия Джонсона уверенно победила на досрочных выборах

Brexit ускорится. Партия Джонсона уверенно победила на досрочных выборах

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия

Принц Гарри и Меган Маркл стали супругами. А еще — герцогами Сассекскими

Принц Гарри и Меган Маркл стали супругами. А еще — герцогами Сассекскими

Профилактика рака в Беларуси. «Обращаться к врачу надо, если ничего не болит»

Профилактика рака в Беларуси. «Обращаться к врачу надо, если ничего не болит»