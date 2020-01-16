На пятницу объявлен желтый уровень опасности

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В пятницу Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления. С таким оперативным предупреждением выступил Белгидромет.

Фото pixabay.com

Так, по прогнозам синоптиков, во многих районах сгустится туман. В ночные и утренние часы на дорогах будет гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.
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Тэги: погода гололедица туман

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