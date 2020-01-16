Стартовало голосование за лучшую идею талисмана ЧМ-2021 по хоккею

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Федерация хоккея Беларуси проводит голосование за лучший талисман чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Минске и Риге.

Как сообщает ФХБ, на конкурс идей талисмана было прислано более ста заявок от представителей Беларуси и Латвии. Свои работы присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея. В шорт-лист вошло вошло 30 работ.

В жюри, которое будет принимать окончательное решение, вошли известные персоны из Беларуси и Латвии.

С белорусской стороны это тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, резидент Comedy Club Андрей Скороход, солист группы БИ-2 Шура, чемпион UFC Андрей «Питбуль» Арловский, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский и председатель ФХБ Геннадий Савилов, с латвийской — президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, телеведущие Армандс Симсонс и Айвис Цериньш, руководитель оргкомитета турнира в Латвии Эдгарс Бунцис, гитарист группы Brainstorm Янис «Magic» Юбалтс, певец Интарс Бусулис и исполнительный директор мобильного оператора BITE Latvia Каспарс Булс.

На данный момент в голосовании с небольшим преимуществом лидирует вариант № 15 — майский жук Хрущ.

Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
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Средняя: 1 ( голосов: 1 )
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