Каллаур рассказал о фундаменте долгосрочного экономического роста

Несмотря на положительную динамику, темпы роста национальной экономики остаются довольно низкими, что мотивирует к поиску точек роста и стимулов, заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур 16 января на заседании Консультативного совета при главном банке страны.

Первое в этом году заседание совета прошло в расширенном составе, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Наряду с постоянными членами в нем приняли участие представители Института экономики Национальной академии наук, Академии управления при президенте, «Беларусбанка», руководители ряда структурных подразделений банка.

В рамках дискуссии участники заседания обменялись мнениями по вопросам, связанным с обеспечением устойчивого экономического развития, сделав акцент на двух темах — значимости финансовой стабильности для обеспечения долгосрочного экономического роста и актуальных проблемах взаимодействия реального сектора экономики и банковской системы.

Как отметил, открывая заседание, Павел Каллаур, активный диспут по проблематике устойчивого экономического развития ведется на разных уровнях власти, в академической и экспертной среде. И это не случайно.

По словам Каллаура, в настоящее время, несмотря на положительную динамику, темпы роста национальной экономики остаются довольно низкими. Это мотивирует к поиску точек роста и стимулов, обеспечивающих более быстрое и качественное экономическое развитие.

Задача осложняется динамично изменяющейся внешней средой, формирующей повышенную неопределенность.

Для стран с малой открытой экономикой это является источником повышенных вызовов и рисков. Импорт шоков может спровоцировать усиление внутренних проблем и таким образом оказать негативное влияние на экономику.

«Очевидно, что рассматриваемая сегодня проблематика требует комплексного и системного подхода. Меры по повышению совокупной эффективности экономики должны сопровождаться поддержанием здоровой и понятной макроэкономической среды, в основе которой монетарная и финансовая стабильность. Это фундамент долгосрочного экономического роста», — отметил Каллаур.

Он выразил надежду, что Консультативный совет станет хорошей площадкой для серии дискуссий по теме обеспечения устойчивого экономического роста.

Официальный прогноз властей предполагал увеличение ВВП Беларуси в 2019 году на 4%, фактически за январь—ноябрь он вырос на 1,1%. Что касается планов на 2020 год, то после поручения Александра Лукашенко правительство повысило прогноз роста ВВП в новом году с 2,5 до 2,8%.

Консультативный совет при Национальном банке является совещательным органом, создан в сентябре 2014 года из представителей Нацбанка, банков, общественных и научных организаций с целью привлечения широкого экспертного потенциала при разработке и реализации денежно-кредитной политики, для формирования условий устойчивого развития банковской и платежной систем.