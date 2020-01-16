Официально объявлено, на сколько вырос ВВП

Прирост валового внутреннего продукта Беларуси в 2019 году составил 1,2%, сообщил Национальный статистический комитет.

Объем ВВП в текущих ценах составил 132 млрд рублей.

В январе 2019 года рост экономики был на уровне 0,7% к аналогичному периоду 2018 года, в январе-феврале — 0,8%, январе-марте — 1,1%, январе-апреле — 1,4%, январе-мае — 1%, январе-июне — 0,9%, январе-июле — 1,3%, январе-августе — 1,1%, январе-сентябре — 1%, январе-октябре и январе-ноябре — 1,1%.

По итогам 2019 года власти прогнозировали прирост ВВП в 4%. Прогноз Международного валютного фонда составлял 1,5%, Европейского банка реконструкции и развития — 1,3%, Всемирного банка — 1%.

В 2018 году ВВП Беларуси увеличился на 3% при официальном прогнозе 3,5%. План властей на 2020 год — прирост на 2,8%.