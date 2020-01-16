Посольство: никаких изменений в политике Великобритании в отношении Беларуси нет

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Посольство Великобритании в Беларуси прокомментировало опубликованные накануне правительством Соединенного Королевства документы о санкциях в отношении Беларуси.


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«Нормативно-правовые акты, опубликованные на правительственном сайте gov.uk вчера вечером, не являются новыми, — заявили БелаПАН в посольстве. — Они являются частью подготовки Великобритании к выходу из ЕС и просто свидетельствуют о том, что Великобритания сохраняет действующий режим санкций ЕС после Брексита. Никаких изменений в политике Великобритании в отношении Беларуси нет».

15 января на сайте британского правительства появилось сообщение о том, что после выхода из состава Евросоюза Великобритания сохранит режим действующих санкций в отношении Беларуси.

Отмечается, что санкции призваны побудить власти Беларуси:

  • уважать демократические принципы и институты, а также разделение властей и верховенство закона;
  • воздерживаться от действий, которые подавляют гражданское общество;
  • надлежащим образом расследовать и возбудить уголовное дело в отношении лиц, ответственных за исчезновение Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского;
  • соблюдать международное право в отношении прав человека и уважать права человека.

Согласно пояснительному меморандуму, который был опубликован правительством Великобритании в 2019 году, эти меры направлены на сохранение действующего режима санкций Евросоюза.


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Внесение санкционного режима в законодательство Соединенного Королевства позволит сохранить все санкции после того, как Великобритания выйдет из состава ЕС, а также позволит правительству страны автономно вносить поправки, изменять либо отменять санкции.

В феврале 2019 года ЕС в очередной раз продлил на год ограничительные меры в отношении Беларуси, в частности эмбарго на поставки оружия и техники, а также визовые санкции против бывших силовиков Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко, которых Брюссель считает причастными к нераскрытым исчезновениям двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Ожидается, что Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года.
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Тэги: Беларусь-Великобритания санкции

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