За этап до финиша белорусы идут третьими на «Дакаре»

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Команда «МАЗ-СПОРТавто» без приключений преодолела предпоследний спецучасток ралли-рейда «Дакар-2020». Экипаж Сергея Вязовича занял пятое место на этапе, но сохранил третью строчку в общем зачете.

В предпоследний день гонщики вернулись в поселок Харад. Спецучасток протяженностью 379 километров включал в себя песчаные отрезки с дюнами.

МАЗ Сергея Вязовича провел на трассе 4 часа 57 минут. Победителем заезда стал россиянин Андрей Каргинов, который проехал на 12 минут быстрее. В общем зачете белорусы остаются на третьей позиции, проигрывая лидеру 1 час 52 минуты.

Алексей Вишневский показал 11-е время. От победителя он отстал на 44 минуты. В «абсолюте» экипаж удерживает восьмую позицию, проигрывая 5 часа 22 минуты.

Александр Василевский проехал этап на 14-й позиции. Его проигрыш — 52 минуты. В турнирной таблице «зубр» находится на 12-й строчке. От лучшего результата его отделяет 6 часов 49 минут.

Последний этап приведет экипажи в Киддию рядом со столицей Саудовской Аравии. По традиции последний спецучасток будет коротким — всего 167 километров.
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Тэги: Дакар-2020 МАЗ-СПОРТавто Персона: Сергей Вязович Алексей Вишневский Александр Василевский Андрей Каргинов

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