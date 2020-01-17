Белорусы уступили немцам в основном раунде ЧЕ по гандболу
На проходящем в Австрии чемпионате Европы белорусская сборная провела первый матч основного этапа.
Команда Юрия Шевцова уступила сборной Германии — 23:31.
Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Кулеш (6), Шилович, Вайлупов (оба по 4), Королек (3), Гайдученко, Никуленков, Подшивалов, Юринок, Баранов (все по 1), Лукьянчук, Бровко, Бохан, Пуховский, Шумак.
Положение в турнирной таблице группы I:
- Испания — 4 очка;
- Хорватия — 4;
- Германия — 2;
- Австрия — 2;
- Чехия — 0;
- Беларусь — 0.
Следующим соперником белорусов будут чехи. Встреча пройдет 18 января (начало в 18:00 по минскому времени).