Белорусы уступили немцам в основном раунде ЧЕ по гандболу

На проходящем в Австрии чемпионате Европы белорусская сборная провела первый матч основного этапа.

Фото пресс-службы БФГ

Команда Юрия Шевцова уступила сборной Германии — 23:31.

Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Кулеш (6), Шилович, Вайлупов (оба по 4), Королек (3), Гайдученко, Никуленков, Подшивалов, Юринок, Баранов (все по 1), Лукьянчук, Бровко, Бохан, Пуховский, Шумак.

Положение в турнирной таблице группы I:

Испания — 4 очка; Хорватия — 4; Германия — 2; Австрия — 2; Чехия — 0; Беларусь — 0.

Следующим соперником белорусов будут чехи. Встреча пройдет 18 января (начало в 18:00 по минскому времени).