Белорусы уступили немцам в основном раунде ЧЕ по гандболу

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На проходящем в Австрии чемпионате Европы белорусская сборная провела первый матч основного этапа.

Фото пресс-службы БФГ

Команда Юрия Шевцова уступила сборной Германии — 23:31.

Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Кулеш (6), Шилович, Вайлупов (оба по 4), Королек (3), Гайдученко, Никуленков, Подшивалов, Юринок, Баранов (все по 1), Лукьянчук, Бровко, Бохан, Пуховский, Шумак.

Положение в турнирной таблице группы I:

  1. Испания — 4 очка;
  2. Хорватия — 4;
  3. Германия — 2;
  4. Австрия — 2;
  5. Чехия — 0;
  6. Беларусь — 0.

Следующим соперником белорусов будут чехи. Встреча пройдет 18 января (начало в 18:00 по минскому времени).
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Тэги: гандбол-сборная Персона: Юрий Шевцов Город: Вена

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