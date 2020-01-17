Под Кличевом горел ФАП

Нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств — это рассматривая версия возникновения возгорания в Кличевском районе.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации регионального управления МЧС, пожар произошел накануне днем в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в деревне Усакино.

Огнем было повреждено два квадратных метра перекрытия, закопчен потолок и стены в помещении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее Naviny.by писали, что в центре Минска в четверг днем во время движения загорелся «Вольво 850».