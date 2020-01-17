Водитель «Фольксвагена» поехала на красный и сбила подростка на велосипеде

Дорожно-транспортное происшествие, в котором авто сбило велосипедиста произошло накануне вечером.

Фото УГАИ Минска

Как сообщила представитель Госавтоинспекции Центрального РУВД столицы Татьяна Ященко, женщина-водитель ехала на «Фольксвагене» по улице Саперов.

Проезжая один из пешеходных переходов, она не остановилась на запрещающий сигнал светофора, в результате чего на «зебре» был сбит 15-летний неспешившийся велосипедист.

К счастью, подросток отделался легким испугом.