Водитель «Фольксвагена» поехала на красный и сбила подростка на велосипеде

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором авто сбило велосипедиста произошло накануне вечером.

Фото УГАИ Минска

Как сообщила представитель Госавтоинспекции Центрального РУВД столицы Татьяна Ященко, женщина-водитель ехала на «Фольксвагене» по улице Саперов.

Проезжая один из пешеходных переходов, она не остановилась на запрещающий сигнал светофора, в результате чего на «зебре» был сбит 15-летний неспешившийся велосипедист.

К счастью, подросток отделался легким испугом.
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Тэги: ДТП Персона: Татьяна Ященко Город: Минск

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