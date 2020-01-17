В Минске «Тойота» сбила 15-летнюю школьницу

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 15-летняя школьница, случилось сегодня утром в Минске.

Фото УГАИ Минска

Как сообщила представитель Госавтоинспекции Партизанского района столицы Татьяна Сподобаева, «Тойота» ехала по улице Филимонова и сбила на «зебре» девочку-подростка.


В Минске водитель во время движения потерял сознание

По предварительной информации, школьница переходила дорогу в разрешенном месте на зеленый сигнал светофора.

В ходе разбирательства водитель пояснил, что отвлекся на сына, который находился в салоне, и не заметил, как загорелся красный.

Девочку доставили в больницу.

Сегодня сообщалось, что накануне в Минске женщина-водитель на «Фольксвагене» на улице Саперов, проехав на красный свет, сбила 15-летнего велосипедиста.
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Тэги: ДТП Персона: Татьяна Сподобаева Город: Минск

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