«Транснефть» собирается поставить в Беларусь 23,5 млн тонн нефти

Российская компания «Транснефть» в 2020 году планирует поставить на белорусские НПЗ 23,5 млн тонн нефти (в соответствии с индикативным балансом), отметили в пресс-службе компании.

В 2019-м поставки нефти в Беларусь составили 17,6 млн тонн против 18 млн в 2018-м.

Экспортные поставки по магистральному нефтепроводу «Дружба» на текущий год запланированы в объеме 50 млн тонн. В 2019 году на экспорт по трубопроводу «Дружба» поставлено 42,3 млн тонн (48,9 млн тонн в 2018 году). В том числе: в Германию — 16,1 млн тонн (20,6 млн), в Польшу — 13,1 млн (15 млн), в Чехию — 3,8 млн (4 млн тонн), в Словакию — 5 млн (5,2), в Венгрию — 4,3 млн (4,1 млн).

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

О том, что Беларусь прорабатывает варианты альтернативных поставок нефти, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой 14 января по итогам совещания Александра Лукашенко с руководством Совета министров.

Крутой отметил, что «все возможные варианты, о которых говорил президент, находятся в работе».

«Во все страны мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все службы коммерческие наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь скоро мы тоже получим альтернативные варианты конкретных объемов конкретной нефти», — заявил чиновник.

По словам вице-премьера, этим вопросом сейчас занялись «все возможные страны»: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.

Крутой сообщил, что прогресса в переговорах с Россией пока нет, и напомнил позицию Минска по этому вопросу.

В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения для Беларуси стоимости нефти за счет уменьшения таможенной пошлины «наша страна не будет платить премии российским нефтяникам в прежнем объеме».

Чиновник отметил, что пока российские партнеры не соглашаются на условия белорусской стороны, за исключением компаний Михаила Гуцериева, и не хотят уменьшить размер премии. Крутой подчеркнул, что Беларусь — довольно крупный потребитель российской нефти, поэтому переговоры продолжатся.