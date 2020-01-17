Власти Германии хотят запретить сжигание флагов

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Федеральные власти Германии не хотят больше мириться с тем фактом, что во время манифестаций, которые проходят в стране, сжигаются израильские флаги.

Как отмечается, правительство собирается инициировать принятие закона о запрете сжигания флагов иностранных государств.

В настоящее время, статья 104 УК наказывает только в случаях, когда «флаг иностранного государства, публично установленный на основании закона или в соответствии с признанным обычаем, поврежден или уничтожен». Это означает, что ответственность несут только лица, которые повредили (уничтожили) официально вывешенные флаги, пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия флаги

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