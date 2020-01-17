Активистов ожидают новые суды за акции против интеграции с РФ

Более десяти судов пройдут на следующей неделе над участниками акций за независимость Беларуси и против ее интеграции с Россией, которые состоялись в Минске 20 и 21 декабря, в Витебске — 29 декабря и Полоцке (Витебская область) — 4 января.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , 20 января в суде Партизанского района столицы пройдет рассмотрение дела по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях в отношении Вячеслава Сивчика. В суде Ленинского района будут судить Николая Статкевича за призывы к участию в акции 20 декабря.

21 января в суде Железнодорожного района Витебска запланирован процесс по делу Елены Янушковской (за акцию в Витебске). В Минске суд Партизанского района вновь будет судить Вячеслава Сивчика.

22 января в суде Вилейского района (Минская область) рассмотрят дело Андрея Кудика за акции 20 и 21 декабря.

23 января суд Первомайского района Витебска рассмотрит дело по ст. 23.34 КоАП в отношении Татьяны Северинец (за акцию в областном центре).

24 января в суде Московского района Минска запланировано рассмотрение дел Аланы Гебремариам и Виктора Ковалькова (отца Викентия). В Новополоцком городском суде пройдут заседания по делам Игоря Валяева и Евгения Парчинского, в суде Полоцкого района и города Полоцка — Светланы Аглушевич и Вячеслава Парчинского.

На 27 января в Центральном суде Минска запланировано продолжение суда по доработанному делу экс-депутата Верховного cовета Лявона Борщевского.

Правозащитникам стали известны новые решения судов в отношении участников акций в поддержку независимости, которые прошли в Минске и Витебске в течение декабря 2019 года.

Так, 16 января судом Железнодорожного района Витебска на 24 базовые величины (648 рублей) была оштрафована Наталья Трощенко, на 22 базовые величины (594 рубля) — Юрий Мазков. 17 января тот же суд наказал Владимира Кийко и Николая Кочурца штрафом в 50 базовых величин (1.350 рублей) каждого. Суд Мозырского района (Гомельская область) на 30 базовых величин (810 рублей) оштрафовал Владимира Невмержицкого.

Кроме того, по сведениям правозащитников, повестки в суд на основании протоколов, составленных за участие в акции за независимость 20 декабря в Минске, ждут политик Николай Статкевич, руководитель Партии БНФ Григорий Костусев, член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Алесь Абрамович, журналист и член Партии БНФ Илья Добротвор, активист Борис Аникеев и активистка из Витебска Елена Янушковская. В отношении последней составлены еще три протокола за участие в акциях 20 и 21 декабря в Минске, а также за призывы в интернете к участию в минской акции 29 декабря. Ожидает повестку и витеблянка Наталья Спиридонова — за призывы к участию в акции 29 декабря в Витебске.

По обновленным данным «Весны», за декабрь и январь в стране прошло более 140 судов. Общая сумма штрафов составила 102.882 рубля 50 копеек (около 48.000 долларов), а общее количество суток административного ареста для активистов — 225.