Группа евродепутатов посетит Беларусь

Делегация Европарламента по связям с Беларусью 24—28 февраля посетит Минск и Гродно.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Европарламента, в Беларусь приедут глава делегации ЕП по связям с Беларусью Роберт Бедронь (Польша) и его заместители Вальдемар Томашевски (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

Детальная программа визита и график встреч сейчас прорабатываются.

Роберт Бедронь возглавил делегацию Европарламента по связям с Беларусью в сентябре 2019 года.

После своего назначения Бедронь написал в «Фейсбуке»: «В настоящее время Европарламент не поддерживает двустороннее парламентское сотрудничество с Беларусью. Однако в ноябре пройдут парламентские выборы, а в следующем году — президентские. Я надеюсь, что это создаст новые возможности для улучшения отношений, хотя, конечно, соблюдение прав человека в Беларуси остается для нас ключевым вопросом».

По итогам проведения в Беларуси парламентских выборов Бедронь сделал заявление, в котором отметил, что они «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков».

«Эти досрочные парламентские выборы могли стать поворотным моментом, которого мы ждали, чтобы разблокировать эту ситуацию (с отсутствием двустороннего парламентского сотрудничества. — БелаПАН.), — подчеркнул он. — Мы верим, что доверие граждан Беларуси к государственным институтам является залогом стабильности и процветания их страны. Поэтому мы призываем белорусские власти проявить ответственность и предпринять значимые шаги для выполнения вышеупомянутых рекомендаций в преддверии президентских выборов в следующем году».

В предыдущем составе Европарламента делегацию по связям с Беларусью возглавлял польский депутат Богдан Здроевски. Он несколько раз посещал Беларусь, в том числе в ходе официального визита делегации в Минск осенью прошлого года.