Фотофакт. В Гомеле оборудован первый в городе диагональный пешеходный переход

/ Общество
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В Гомеле оборудован первый в области диагональный пешеходный переход — на пересечении улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге.

Возможность перейти дорогу перпендикулярно (как привыкли ранее) у пешеходов остался.

На перекрестке установлены четыре диагональных пешеходных светофора, которые будут работать круглосуточно.

Если инициатива окажется успешной, планируется организовать такие переходы и на других перекрестках, где транспортные потоки интенсивно пересекаются. Причем, не только в Гомеле, но и в других райцентрах, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: пешеходный переход Город: Гомель

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