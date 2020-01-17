Фотофакт. В Гомеле оборудован первый в городе диагональный пешеходный переход

В Гомеле оборудован первый в области диагональный пешеходный переход — на пересечении улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге.

Возможность перейти дорогу перпендикулярно (как привыкли ранее) у пешеходов остался.

На перекрестке установлены четыре диагональных пешеходных светофора, которые будут работать круглосуточно.