Фотофакт. В Гомеле оборудован первый в городе диагональный пешеходный переход
В Гомеле оборудован первый в области диагональный пешеходный переход — на пересечении улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге.
Возможность перейти дорогу перпендикулярно (как привыкли ранее) у пешеходов остался.
На перекрестке установлены четыре диагональных пешеходных светофора, которые будут работать круглосуточно.
Если инициатива окажется успешной, планируется организовать такие переходы и на других перекрестках, где транспортные потоки интенсивно пересекаются. Причем, не только в Гомеле, но и в других райцентрах,