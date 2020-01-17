«Минскметрострой» начал копать продолжение третьей линии

Во второй очереди построят три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Их обещают открыть в 2023 году.

«До станции "Слуцкий гостинец" — 1800 метров, планируем пройти этот участок правым перегонным тоннелем в июле-августе этого года, после этого — демонтаж, возвращение, снова монтаж и начнется проходка левым тоннелем в том же направлении», — рассказал директор тоннельного отряда № 1 УП «Минскметрострой» Александр Ободов, передает TUT.by .

Если немеханизированный щит мог проходить 3 метра в сутки, то «Алеся» проходит сейчас 12 метров за это же время, то есть скорость в четыре раза выше.

Александр Ободов уточнил, что благодаря этой машине они практически полностью отказались от немеханизированных щитов. Их будут использовать только на коротких и тупиковых тоннелях, где применять «Алесю» нецелесообразно — ее демонтаж и перевозка занимают много времени.

В ноябре «Алеся» докопала последний участок первой очереди. Станции третьей ветки метро «Юбилейная Площадь» (рядом с «Фрунзенской»), «Площадь Франтишка Богушевича» (возле музыкального театра), «Вокзальная» (с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная»), «Ковальская Слобода» (в районе улицы Жуковского) планируют открыть в этом году — к 3 июля.