Двое солигорчан выдавали займы под большие проценты и «выбивали» долги

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Сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК задержали двоих жителей Солигорска, которые нелегально выдавали займы под высокие проценты.

В пресс-службе МВД уточнили, что когда «клиенты» не могли выплатить задолженности, фигуранты прибегали к угрозам и насилию.

Задержанные подыскивали людей с высоким доходом, в основном шахтеров, которые увлекались ставками на тотализаторе. Поскольку игрокам всегда нужны деньги, подозреваемые незаконно предлагали им микрозаймы под высокие проценты. В частности, один потерпевший взял в займы 500 рублей, а через полгода оказался должен 15 тысяч. Вернуть подобные суммы люди не могли. Тогда участники группы переходили к угрозам повреждения имущества, а иногда и к физическому насилию: должника вывозили в безлюдное место и избивали.

Группа действовала на территории города и района с 2012 года. В минувшем ноябре сотрудники ГУБОПиК задержали четверых участников этой группы.
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Тэги: деньги взаймы долг Город: Солигорск

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