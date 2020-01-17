Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Беларусь — 12-я

Женская эстафета состоялась 17 января в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Победительнице стала команда Норвегии, второе место у Франции (+10,7), третье — у Швейцарии (+20,7). Эти команды преодолели всю дистанцию без штрафных кругов.

Команда Беларуси заняла 12-е место. На эту эстафету тренерский штаб белорусской сборной выставил Динару Алимбекову, Ирину Кривко, Анну Соло и Елену Кручинкину. Наши девушки использовали 13 дополнительных патронов и заработали один штрафной круг (на счету Анны Соло). Проигрыш лидеру составил 3 мин. 13,9 секунды.

Всего в эстафете приняли участие 23 команды. Сборные Южной Кореи и Словении из-за проигрыша на круг были сняты с дистанции.

Женская команда Норвегии выиграла все четыре эстафеты в этом сезоне. У Беларуси наилучший результат был в Оберхофе — 8-е место.

18 января в Рупольдинге пройдет мужская эстафета.