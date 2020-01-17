Лукашенко подписал указ о досрочном пенсионном обеспечении отдельных категорий работников

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Президент подписал соответствующий указ № 15.

По информации пресс-службы президента, гражданам, «выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда», будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии.

Кроме того, 1 января 2021 года будут повышены тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в отношении нескольких категорий работников, занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда.

Эти меры позволят повысить уровень досрочного льготного пенсионного обеспечения работников, имеющих длительный стаж работы в неблагоприятных условиях труда, а также обеспечить формирование в дальнейшем более высоких размеров пенсионных выплат в системе профессионального пенсионного страхования.
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Тэги: пенсии

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