В Париже экстренно эвакуировали президента Макрона

/ Мир
Просмотров: 109

Противники пенсионной реформы во Франции испортили настроение семье президента Эмманюэля Макрона.

Фото со страницы Эмманюэля Макрона в соцсети

Вечером глава Пятой республики вместе с супругой Бриджит посетили театр Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа. Однако президента и первую леди пришлось экстренно эвакуировать из-за манифестантов, которые сначала просто стояли и выкрикивали лозунги против пенсионной реформы, а затем попытались прорваться в «очаг культуры», сообщает BFMTV.

Несмотря на неприятный инцидент в Елисейском дворце заявили, что первая пара страны не перестанет посещать культурные мероприятия.

По мнению французских властей, в стране необходимо создать единую систему начисления пенсий и повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Франция театр пенсионная реформа акция протеста Персона: Эмманюэль Макрон Город: Париж

Другие материалы на эту тему:

«Станем солдатами независимости». Минск снова протестовал против интеграции

«Станем солдатами независимости». Минск снова протестовал против интеграции

«Независимость не ставят на кон». В Минске протестовали против союза с Россией

«Независимость не ставят на кон». В Минске протестовали против союза с Россией

Андрей Егоров. СВЕЖИЙ ВЕТЕР. Почему в массовых протестах сейчас нет смысла

Андрей Егоров. СВЕЖИЙ ВЕТЕР. Почему в массовых протестах сейчас нет смысла

«У народа хватит сил защитить независимость». Новая акция против союза с Россией

«У народа хватит сил защитить независимость». Новая акция против союза с Россией