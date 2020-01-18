В Париже экстренно эвакуировали президента Макрона

Противники пенсионной реформы во Франции испортили настроение семье президента Эмманюэля Макрона.

Фото со страницы Эмманюэля Макрона в соцсети

Вечером глава Пятой республики вместе с супругой Бриджит посетили театр Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа. Однако президента и первую леди пришлось экстренно эвакуировать из-за манифестантов, которые сначала просто стояли и выкрикивали лозунги против пенсионной реформы, а затем попытались прорваться в «очаг культуры», сообщает BFMTV .

Несмотря на неприятный инцидент в Елисейском дворце заявили, что первая пара страны не перестанет посещать культурные мероприятия.

По мнению французских властей, в стране необходимо создать единую систему начисления пенсий и повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.